Вооруженные силы Ирана предупредили США в связи с блокадой Ормузского пролива

БАКУ /Trend/ - Центральный штаб Вооружённых сил Ирана («Хатам аль-Анбия» — штаб сил противовоздушной обороны), являющийся подразделением, осуществляющим военные операции, выступил с жёсткими предупреждениями в адрес США по поводу возможной морской блокады Ормузского пролива.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении государственного телевидения Ирана.

В заявлении Центрального штаба говорится, что если американские военные продолжат блокаду и пиратские действия в регионе, то они должны быть готовы к ответным ударам со стороны мощных Вооружённых сил Ирана.

Также подчёркивается, что иранские Вооружённые силы сегодня более сильны и подготовлены, чем в предыдущие периоды, и способны обеспечить суверенитет и территориальную целостность страны.