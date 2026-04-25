Глава АЖД принял участие в заседании Совета директоров МА ТМТМ (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Председатель входящего в AZCON Holding ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов в рамках своего делового визита в Казахстан принял участие в очередном заседании Совета директоров Объединения юридических лиц "Международная ассоциация "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (МА ТМТМ).

"На встрече было отмечено, что ТМТМ в последние годы занял важное место среди глобальных грузовых маршрутов, а объем грузов, перевозимых по этому маршруту в направлении Восток-Запад-Восток, постоянно растет, что, в свою очередь, подчеркивает необходимость повышения эффективности операций и широкого применения цифровых решений.

В то же время был проведен анализ работы, проделанной исполнительным органом Объединения юридических лиц МА TМТМ за последние два года, и подчеркнута необходимость совершенствования существующего плана грузоперевозок и развития контейнерных перевозок в Европу по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс", - говорится в информации.