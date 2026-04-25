Объем экспорта нефтяного битума из Азербайджана вырос

БАКУ /Trend/ - В январе-марте 2026 года из Азербайджана было экспортировано 2,065 тысячи тонн нефтяного битума на сумму 572 тысячи долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Этот показатель в стоимостном выражении на 38 тысяч долларов США, или на 7,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года, а по объему - на 21 тонну, или на 1%.

В отчетном периоде экспорт нефтяного битума составил 0,01% от общего объема экспорта Азербайджана.

Отметим, что в январе-марте этого года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 9,407 миллиарда долларов США. Это на 2,642 миллиарда долларов, или 21,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На долю экспорта пришлось 5,402 миллиарда долларов США, а на долю импорта - 4,005 миллиарда долларов США. За последний год экспорт сократился на 984 миллиона долларов, или 15,4%, а импорт - на 1,658 миллиарда долларов, или 29,3%.

В результате во внешней торговле сформировалось положительное сальдо в размере 1,398 миллиарда долларов, что по сравнению с прошлым годом больше на 675 миллионов долларов, или в 1,9 раза.