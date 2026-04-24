Живая классика Азербайджана: Два мастера, два юбилея (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Хор имени Джахангира Джахангирова выступил в Международном центре мугама с программой, приуроченной к знаковым датам. Концерт был посвящен 100-летию народного артиста Рамиза Мустафаева и 110-летию заслуженного деятеля искусств Закира Багирова, творчество которых составляет золотой фонд музыкального наследия Азербайджана, сообщает Trend Life.

В ходе мероприятия подчеркивался неоценимый вклад мастеров в становление и развитие музыкальной культуры Азербайджана. В программу вошли их самые известные произведения, в каждом из которых ярко отразились индивидуальность авторов и их неповторимая творческая манера.

Хоровой коллектив имени Джахангира Джахангирова под управлением заслуженного педагога, доктора философии по искусствоведению и доцента Тараны Юсифовой продемонстрировал высокий профессионализм и создал особую атмосферу вечера.

В программе были исполнены песни Рамиза Мустафаева – "Gözəllik nəğməsi", "Mən neftçiyəm", "Şamaxı", "Gülüm yoxdur", а также песня Закира Багирова "Ay qaşı, gözü qara qız" и фрагменты из оперы "Aygün".

К хоровому коллективу присоединились народная артистка Гюльяз Мамедова и солист Академического театра оперы и балета Орхан Джалилов, чьи выступления стали украшением программы. На вечере также выступили Раван Гачаев, Медина Салимова, Назакет Алиева, Улькер Рустамова и Рияд Эйвазов - их исполнительское мастерство и искренность были встречены теплыми овациями зала.

Произведения Рамиза Мустафаева и Закира Багирова, прозвучавшие в этот вечер, напомнили о том, как важно сохранять фундамент, на котором стоит музыкальная культура Азербайджана. Это был не просто отчетный концерт, а благодарность мастерам за искренность и любовь, отраженные в нотах.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!