Древнее поселение Гарачинар: ученые раскрыли рацион носителей Куро-аразской культуры в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Лабораторные анализы раскрыли интересные сведения о рационе питания носителей Куро-аразской культуры, проживавших на территории Азербайджана в III тысячелетии до нашей эры.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространил Институт археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана.

Один из самых авторитетных научных журналов мира - американский Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) - опубликовал статью, посвященную неожиданным результатам комплексных анализов образцов материальной культуры, найденных на многослойном поселении Гарачинар в Гёранбойском районе Азербайджана.

По словам одного из соавторов статьи, директора Института археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана, доктора философии по истории, доцента Фархада Гулиева, поселение Гарачинар в 2019–2024 годах исследовали заведующие отделами института - доценты Музаффар Гусейнов и Бахтияр Джалилов.

Международная экспедиция привлекла к разносторонним лабораторным анализам (технологическим, морфологическим, трасологическим и биомолекулярным) 52 керамических изделия, обнаруженных в слое раннего бронзового века, относящемся к Куро-аразской культуре (2880–2600 гг. до н.э.).

Вместе с анализом ботанических и фаунистических материалов, обнаруженных в слое раннего бронзового века поселения, было установлено, что рацион носителей кура-аразской культуры состоял из разнообразных ингредиентов.

Основу рациона составляли молочные продукты, получаемые из молока домашних жвачных животных, жир крупного и мелкого рогатого скота, а также различные напитки из фруктов и винограда. Кроме того, для приготовления блюд использовались растительные масла и воск, а также смолы хвойных деревьев.

Обнаружение молекулярных остатков винограда и других фруктов на стенках емкостей, предназначенных как для хранения, так и для приготовления пищи, указывает на разнообразие кулинарных направлений. Древние повара использовали эти добавки для придания блюдам особого вкуса. С другой стороны, ферментированные фруктовые добавки могли выступать в качестве катализаторов в биохимических процессах при приготовлении различных продуктов питания, включая производство сыра. Смолы хвойных деревьев (например, Pinaceae) использовались в качестве консервантов и ароматизаторов для продуктов питания и напитков.

По словам Ф. Гулиева, еще одним интересным результатом исследования являются блюда и напитки, приготовленные носителями кура-аразской культуры из проса. Так, археологические исследования показывают, что в то время в Центральной Азии уже выращивались культивируемые сорта проса. Впервые культивируемое просо раннего бронзового века было обнаружено далеко на западе Центральной Азии — в поселении Гарачинар в Азербайджане. Это указывает на связь между двумя регионами — Центральной Азией и Южным Кавказом — тема, которая еще не была в полной мере изучена наукой.

По словам Фархада Гулиева, исследование также впервые выявило функциональные различия между типами керамических изделий: однотонные сосуды в основном использовались для приготовления пищи, а красно-черные полированные сосуды - для хранения необработанных сырых молочных продуктов, фруктовых и виноградных напитков, включая вина.

"Хотел бы отметить один важный момент: в обществе носителей кура-аразской культуры не было четкого классового разделения. Исследования показывают, что напитки из растений и блюда со специальными вкусовыми добавками готовились в основном для элиты (дворян, жрецов и т. д.) в современных обществах Месопотамии. Однако, как группа ученых, проводивших исследование, мы считаем, что материал Гарачинар свидетельствует о том, что богатая пища и опьяняющие напитки были доступны всем членам общества в кура-аразской культуре", - сказал Фархад Гулиев.

Он отметил, что изучение пищевого состава древних человеческих популяций является одной из главных тем современной мировой науки."В этой области будет осуществляться научное сотрудничество Института археологии и антропологии НАНА с международными научными центрами, а также с Научно-исследовательским фондом UNEC в Азербайджане", - подчеркнул Ф.Гулиев.

Следует отметить, что в число соавторов статьи, опубликованной в следующем номере научного журнала PNAS за апрель-май 2026 года (https://doi.org/10.1073/pnas.2529600123), входят, помимо ученых из Института археологии и антропологии НАН, известные исследователи из Австрийского института археологии Австрийской академии наук, лаборатории биоархеологии Национального музея природы Французского национального центра научных исследований (CNRS), Боннского центра археологических наук Боннского университета (Германия), кафедры доисторической и протоисторической эпохи Тюбингенского университета имени Эберхарда и Карла (Германия), кафедры культуры и окружающей среды Университета Côte d’Azur CNRS и кафедры гуманитарных исследований и инноваций Университета Альдо Моро в Бари (Италия).