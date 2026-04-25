США заблокировали связанную с Ираном криптовалюту на 344 млн долларов

БАКУ/ Trend/ - Соединенные Штаты заморозили криптовалютные кошельки, связанные с Ираном, на сумму 344 млн долларов и намерены продолжать шаги, направленные на ограничение возможностей Тегерана по созданию, перемещению и возвращению денежных средств. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент, передает Trend.

"В рамках кампании “Экономическая ярость” Министерство финансов США продолжит последовательно ограничивать способность Тегерана создавать, перемещать и возвращать денежные средства.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против множества электронных кошельков, связанных с Ираном, что привело к блокировке криптовалюты на сумму 344 млн долларов.

Мы будем отслеживать все средства, которые Тегеран пытается вывести за пределы страны, а также перекрывать все финансовые каналы поддержки, связанные с режимом", - Скотт Бессент написал в социальной сети X.