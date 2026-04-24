МИД Азербайджана и Люксембурга провели политические консультации

БАКУ /Trend/ - 24 апреля в Люксембурге состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Герцогства Люксембург.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что азербайджанскую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел Фариз Рзаев, а люксембургскую сторону — Вероник Докендорф, руководитель политического отдела министерства иностранных и европейских дел этой страны.

В ходе консультаций стороны провели широкий обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества. В этом контексте был проведен обзор текущего состояния и перспектив развития политических отношений, консульского сотрудничества, экономических отношений, а также гуманитарных отношений в сфере образования, науки и культуры.

Стороны подчеркнули важность взаимных визитов и контактов в рамках международных мероприятий с точки зрения обеспечения непрерывного политического диалога. Было обсуждено сотрудничество в рамках международных организаций, включая взаимную поддержку кандидатур.

В ходе консультаций состоялся подробный обмен мнениями по текущей ситуации в регионе, процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, масштабным восстановительным, реконструкционным и работам по разминированию, проводимым на освобожденных территориях, а также международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

В ходе визита Ф. Рзаев также провел ряд деловых встреч в Люксембурге, принял участие в обсуждениях в формате "круглого стола" в Люксембургском университете.