Доходы бюджета Азербайджана от нефти и газа превысили прогнозы

БАКУ /Trend/ - В январе-марте текущего года доходы государственного бюджета Азербайджана от нефтегазового сектора составили 4 064,9 миллиона манатов, что на 12,4 миллиона манатов или на 0,3 процента больше прогнозируемой суммы.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство финансов Азербайджана.

В первом квартале 2026 года 21,0% или 854,9 миллиона манатов доходов госбюджета от нефтегазового сектора поступили через налоговые органы, а 79,0% или 3 210 миллионов манатов были переведены в бюджет из Государственного нефтяного фонда.

Из доходов от нефти и газа, поступивших в госбюджет через налоговые органы, 48,8 процента, или 417,4 миллиона манатов, приходится на соответствующие налоги и другие платежи, уплаченные Государственной нефтяной компанией, 37,4 процента, или 319,5 миллиона манатов, приходится на налог на прибыль от месторождения Шахдениз, и 13,8 процента, или 118 миллионов манатов, приходится на налог на прибыль от месторождения Азери-Чираг-Гюнешли.