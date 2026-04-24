Поездка в Нахчыван в мае: AZAL рекомендует покупать билеты заранее

Azerbaijan Airlines (AZAL) рекомендует пассажирам, планирующим поездки в Нахчыван в период праздничных и выходных дней в мае 2026 года, заблаговременно приобретать авиабилеты в связи с ожидаемым повышенным спросом.

В настоящее время по маршруту Баку–Нахчыван–Баку ежедневно выполняется до восьми регулярных рейсов в одном направлении (до 16 рейсов в обоих направлениях).

Для удовлетворения повышенного спроса в периоды 9–11 мая и 27–31 мая 2026 года AZAL планирует дополнительно выполнять от пяти до десяти рейсов в сутки по маршруту Баку–Нахчыван–Баку (от 10 до 20 рейсов в обоих направлениях) — в зависимости от спроса и операционной необходимости.

Дополнительные рейсы позволят обеспечить доступность перевозок в период повышенного пассажиропотока и предоставить пассажирам больше возможностей для удобного планирования поездок. Раннее бронирование, в свою очередь, способствует более комфортному планированию путешествий, а также позволяет авиакомпании эффективно организовывать перевозки в периоды пикового спроса.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте, через мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах AZAL.