Информация о проведении Генпрокуратурой проверок в ИВ Гянджи является ложной - MEDİA

БАКУ /Trend/ - Информация о проведении Генеральной прокуратурой проверки в Исполнительной власти города Гянджа, которая была опубликована в СМИ, не подтверждена официальными источниками и основана на недостоверных данных.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении, опубликованном Агентством развитию медиа (MEDİA).

"Считаем недопустимым распространение в медиа подобной запрещенной законодательством информации, наносящей ущерб авторитету государственных органов.

Заявляем, что в соответствии с пунктом 14.1.11-1 Закона "О медиа" не допускается публикация (распространение) недостоверной информации.

Призываем субъекты медиа и пользователей социальных сетей быть ответственными при распространении информации и ссылаться на официальные источники", - отмечается в заявлении.