Подписан План двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Чехии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С участием представителей министерств обороны Азербайджана и Чехии были проведены переговоры о двустороннем военном сотрудничестве.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Встреча, состоявшаяся в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны, была посвящена обсуждению текущего состояния и перспектив военного сотрудничества между Азербайджаном и Чехией. Был проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, представлены брифинги по различным областям.

По итогам переговоров между сторонами был подписан План двустороннего военного сотрудничества на 2026 год.

Стороны преподнесли друг другу памятные подарки, после чего было сделано фото на память", - говорится в информации ведомства.

