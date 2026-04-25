Обнародован объем производства автомобильного бензина в Азербайджане в январе-марте

БАКУ/Trend/ - В январе-марте этого года в Азербайджане было произведено 360,5 тысячи тонн автомобильного бензина.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики Азербайджана.

Согласно информации, данный показатель по сравнению с аналогичным периодом 2025 года сократился на 23,5 тысячи тонн, или на 7%.

В январе-марте 2025 года в Азербайджане было произведено 337 тысяч тонн автомобильного бензина.

По состоянию на 1 апреля текущего года запасы готовой продукции в стране составили 57,3 тысяч тонн.