Дорсальная ринопластика: более безопасный и естественный метод по сравнению с классической операцией (ФОТО)

В последние годы интерес к ринопластике стремительно растёт. Тысячи людей обращаются к операции не только ради улучшения внешнего вида, но и для решения проблем с дыханием. Однако риски и не всегда естественные результаты классических методов заставляют пациентов искать более современные альтернативы.

Именно поэтому в последние годы всё больше внимания привлекает новый подход — dorsal preservation ринопластика.

Главное преимущество метода заключается в том, что самая важная часть носа — спинка (dorsum) — не срезается и не стачивается. В классической ринопластике эта зона вскрывается, а хрящевые и костные структуры изменяются и моделируются. После рассечения хрящ не восстанавливается естественным образом, что со временем может привести к деформациям, проседанию или неестественному виду.

В технике dorsal preservation сохраняется естественный «каркас» носа. Изменения формы достигаются не за счёт агрессивного вмешательства сверху, а путём контролируемой коррекции нижних структур. Такой подход позволяет сохранить анатомию носа и добиться более гармоничного и долговременного результата.

По мнению специалистов, одним из ключевых преимуществ метода является значительное снижение хирургической травмы. В некоторых случаях отмечается, что по сравнению с классической ринопластикой травматизация может быть примерно на 50–70% ниже. Это способствует уменьшению отёка, более комфортному восстановлению и большей стабильности результата.

Дополнительные преимущества метода:

* более естественный результат без эффекта «оперированного носа»

* максимальное сохранение анатомии

* снижение риска деформаций в долгосрочной перспективе

* более быстрый и комфортный период реабилитации

Тем не менее, данный метод подходит не всем пациентам. Строение носа, толщина кожи и функциональные особенности играют ключевую роль при выборе тактики операции. Поэтому окончательное решение должно приниматься после консультации со специалистом.

Современная ринопластика сегодня направлена не только на изменение формы, но и на сохранение естественной анатомии и функции носа. Dorsal preservation считается одним из наиболее перспективных и физиологических подходов в этой области.

Об авторе

Статья подготовлена Горхмазом Азимовым.

Специалист с образованием, полученным в Москве, и большим опытом в области ринопластики. Автор публикаций в международных медицинских журналах, включая американские издания, активно применяет современные хирургические методики.