В Габале состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Украины в формате «один на один» и в расширенном составе (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Президент Украины Володимир Зеленский находится с рабочим визитом в Азербайджане.

Как сообщает Trend, 25 апреля в Габале состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Украины Володимиром Зеленским в формате «один на один» и в расширенном составе.

В ходе беседы с удовлетворением были отмечены предыдущие встречи главы нашего государства с Володимиром Зеленским, выражена уверенность в том, что визит Президента Украины в нашу страну создаст хорошую возможность для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества. Состоялся обмен мнениями о расширении сотрудничества по многим направлениям, в том числе в энергетической сфере, обсуждались вопросы взаимодействия в сельском хозяйстве, была затронута деятельность Межправительственной комиссии.

Высоко оценив гуманитарную помощь нашей страны Украине, а также внимание и заботу Азербайджанского государства об украинских детях, гость выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за все это. Было подчеркнуто, что в скором времени запланирован приезд в нашу страну группы украинских студентов в целях реабилитации, а также для ознакомления с культурой и искусством Азербайджана.