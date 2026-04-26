PowerChina планирует реализовать в Кыргызстане крупные проекты в энергетике

БИШКЕК /Trend/ - Компания PowerChina, являющаяся одним из мировых лидеров в сфере энергетики и инфраструктуры, планирует реализовать в Кыргызстане крупные проекты по строительству ГЭС и развитию возобновляемых источников энергии.

Об этом сообщается по итогам встречи главы Национального агентства по инвестициям Кыргызстана Равшанбека Сабирова с делегацией компании и полпредом президента в Джалал-Абадской области Тилеком Текебаевым, передает Trend.

Согласно информации, стороны обсудили перспективы совместных инвестиционных проектов, вопросы привлечения инвестиций, внедрения современных технологий и повышения эффективности использования энергетических ресурсов страны. Кыргызская сторона подтвердила готовность оказывать инвесторам всестороннюю поддержку на всех этапах реализации проектов.

Равшанбек Сабиров отметил, что сотрудничество с такими крупными компаниями, как PowerChina, открывает новые возможности для развития энергетической инфраструктуры, внедрения инноваций и устойчивого экономического роста.

По итогам встречи стороны договорились продолжить проработку возможных проектов и укреплять инвестиционное сотрудничество.