Обсуждено экономическое сотрудничество Азербайджана и Узбекистана

Материалы 23 апреля 2026 17:40 (UTC +04:00)
Обсуждено экономическое сотрудничество Азербайджана и Узбекистана
Фото: Микаил Джаббаров / X

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Обсуждено экономическое сотрудничество Азербайджана и Узбекистана.

Как сообщает Trend, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в соцсети X.

"Мы были рады приветствовать в Азербайджане моего друга и коллегу министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, сопредседателя Совместной межправительственной комиссии Азербайджан – Узбекистан Лазиза Кудратова. Мы подчеркнули стратегическое партнерство наших стран, динамичную экономическую интеграцию и новые инициативы. Обсудили вопросы увеличения взаимных инвестиций и товарооборота, реализации совместных инвестиционных и инфраструктурных проектов, а также сотрудничества в промышленной сфере", – говорится в публикации.

