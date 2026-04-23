Президент Израиля посетит Казахстан с официальным визитом

АСТАНА /Trend/ - Ожидается официальный визит Президента Израиля Ицхака Герцога в Казахстан 27-28 апреля 2026 года.

Как сообщает в четверг Trend, это следует из распоряжения премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова от 21 апреля 2026 года № 52-р, касающегося обеспечения подготовки и проведения официального визита.

Напомним, что в ноябре 2025 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о решении страны присоединиться к «Авраамовым соглашениям».

Также в ноябре 2025 года между министерством водных ресурсов и ирригации Казахстана и министерством регионального сотрудничества Израиля был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, который предусматривает возможность создания совместной рабочей группы.