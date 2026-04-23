Назначен новый ректор Лянкяранского государственного университета - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Назначен новый ректор Лянкяранского государственного университета.

Как сообщает Trend, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в соответствии с пунктом 2.13 Указа Президента Азербайджанской Республики «О применении Закона Азербайджанской Республики «Об образовании» от 5 сентября 2009 года номер 156, постановляю:

Назначить Натига Сахраб оглу Ибрагимова ректором Лянкяранского государственного университета», - говорится в документе.