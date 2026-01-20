SOCAR и Eni обсудили возможности сотрудничества по потенциальным проектам

БАКУ /Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и итальянская компания Eni S.P.A обсудили возможности сотрудничества по потенциальным проектам в энергетической сфере.

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в социальной сети написал президент SOCAR Ровшан Наджаф.

«В рамках Всемирного экономического форума 2026 (World Economic Forum 2026) прошла продуктивная встреча с главным исполнительным директором компании Eni Клаудио Дескальци (Claudio Descalzi) и мы еще раз подтвердили наше крепкое партнерство, а также общую приверженность продвижению стратегических энергетических инициатив. В ходе встречи мы обсудили потенциальные проекты, вытекающие из меморандумов о взаимопонимании, подписанных между SOCAR и Eni; обсуждения были сосредоточены на энергетической безопасности, сокращении выбросов и производстве биотоплива.

Это сотрудничество является важным шагом с точки зрения укрепления энергетической безопасности Европы, сокращения выбросов парниковых газов, а также содействия развитию возобновляемых источников энергии в Азербайджане и в более широком регионе. Используя наш совместный опыт, мы стремимся к решению сегодняшних энергетических вызовов и построению более устойчивого, прочного и энергетически безопасного будущего», — отмечается в публикации.