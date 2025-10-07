БАКУ/ Trend/ - Кыргызстан готов к развитию совместной халал-индустрии с Азербайджаном.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил директор Государственного учреждения "Центр развития халяльной индустрии" министерства экономики и торговли Кыргызстана Алмаз Кайырбеков на форуме Halal business forum в Баку.

Он подчеркнул значимость сотрудничества Кыргызстана с Азербайджаном в области халал-индустрии. По его словам, участие Азербайджана в международных стандартах и форумах дало мощный импульс развитию отрасли в регионе.

Кайырбеков отметил, что Кыргызстан и Азербайджан совместно работают в институте стандартизации исламских стран, благодаря чему удалось привлечь и другие государства, включая Турцию, Узбекистан и Казахстан, к продвижению халал-продукции на международные рынки.

«Азербайджан берёт хорошие обороты в развитии халал-индустрии, и мы надеемся на совместное повышение квалификации и расширение сотрудничества», — подчеркнул директор.

Он также отметил активное участие Азербайджана в международных форумах и выставках, включая текущий форум, где Кыргызстан представлен совместно с Азербайджаном.

Кайырбеков подчеркнул, что халал-индустрия — это не только еда, но и туризм, косметика, банковские услуги и экономическое объединение стран. "Мы готовы вместе с Азербайджаном проработать в этом нелёгком, но очень благом деле для человечества", - сказал он, выразив признательность за достижения и поддержку с азербайджанской стороны.