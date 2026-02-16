Необычное предложение руки и сердца в Баку - зритель, выкупив все билеты, в кинозал… (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В филиале Park Cinema во Flame Towers во время показа фильма "Kürəkən VS Qayınata" произошёл по-настоящему трогательный и неожиданный момент, сообщает Trend Life.

Один из зрителей решил сделать этот вечер особенным - и выкупил все билеты в кинозал, превратив обычный сеанс в личную романтическую историю. Когда на экране разворачивались события комедии, в реальной жизни начался куда более волнительный сюжет.

В самый неожиданный момент молодой человек сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца. Растерянность сменилась улыбкой, волнение - слезами счастья, и прозвучало заветное "Да!".

Киносеанс мгновенно превратился в историю, достойную собственного сценария - с романтикой, интригой и счастливым финалом.

Отметим, что фильм "Kürəkən VS Qayınata" в настоящее время демонстрируется в сети кинотеатров Park Cinema во Flame Towers, Park Bulvar, Metropark и Sevinc Mall.

Для приобретения билетов: https://new.parkcinema.az/az/movie/697c64ea5246f16fb6babadb

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!