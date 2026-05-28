Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы живем спокойно, как народ-победитель и как государство-победитель

БАКУ/ Trend/ - Сегодня мы живем спокойно, как народ-победитель и как государство-победитель. Это источник огромной гордости.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями села Бёюк Галадереси в Шуше.

«В короткие сроки проведена масштабная строительно-восстановительная работа, и это тоже для народа, чтобы люди поскорее вернулись, спокойно жили и чувствовали себя здесь очень комфортно, в безопасности, строили и созидали, растили детей, заботились о старших и наслаждались жизнью», – добавил глава государства.