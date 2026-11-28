БАКУ /Trend/ - Очередное заседание Стратегического, политического и оборонного комитета Мекканского пакта пройдет в Турции.

Об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сказал журналистам по итогам второго заседания данного органа альянса, состоявшегося в Исламабаде.

По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, в рамках альянса на сегодняшний день состоялось три встречи: одна внеочередная и две плановые.

Он отметил, что ранее были приняты решения о создании секретариата организации и объединенного военного штаба. На последнем заседании большинство этих решений получили одобрение, тогда как ряд вопросов включен в повестку следующей встречи комитета, которая пройдет в Турции.

Отметим, что 27 ноября Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал Мекканское соглашение о взаимной обороне, подписанное между Турцией, Пакистаном и Саудовской Аравией. Соглашение предусматривает взаимную военную помощь в случае вооруженного нападения извне на одну из сторон.