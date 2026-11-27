БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялась концертная программа Бакинского государственного камерного оркестра.

В рамках музыкального вечера под руководством дирижёра Фуада Ибрагимова прозвучали произведения классической музыки, говорится в сообщении пресс-службы филармонии.

В программу концерта вошли произведения А. Дворжака, П. Хиндемита, Я. Сибелиуса и А. Фута.

Особенность камерного оркестра заключается в небольшом составе исполнителей, что позволяет добиться особой тонкости звучания, прозрачности музыкальной фактуры и выразительности каждого инструмента. Такой формат предполагает тесное взаимодействие музыкантов, высокую степень ансамблевой слаженности и особое внимание к художественным деталям произведений.

Концертная программа, охватившая различные эпохи и композиторские стили, направлена на популяризацию мирового классического музыкального наследия, сохранение традиций камерного исполнительства и знакомство слушателей с богатством музыкальных произведений.

Информационная поддержка -Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!