БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама, при совместной организации Министерства культуры и центра состоялось мероприятие, посвящённое 100-летнему юбилею Ашуга Панаха, выдающегося представителя Ширванской ашугской школы, говорится в сообщении пресс-службы МЦМ.

В декабре 1926 года в Сальяне родился человек, чьё имя со временем стало частью музыкальной истории этого края. Ашуг Панах прожил всего 51, но успел оставить после себя произведения, которые и сегодня напоминают о самобытности ширванской ашугской традиции.

Его жизнь была тесно связана с родным Сальяном, где Панах работал в Сальянском государственном драматическом театре, а в 1952 году создал ансамбль ашугов "Кюр". Вместе с коллективом он выступал в разных уголках страны, знакомя слушателей с ашугским искусством и собственными произведениями.

Ашуг Панах был не только исполнителем, но и автором. В его творческом наследии - 18 ашугских мелодий (хава), два дастана - "Сюльх" и "Памбыгчылар", а также более ста произведений в традиционных поэтических формах. В своих стихах он обращался к темам родного края, любви, человеческих отношений и народных ценностей.

С именем мастера связаны не только музыкальные произведения, но и интересные эпизоды его жизни. Среди сохранившихся реликвий - старинные рукописи, которые, по имеющимся сведениям, хранятся в Сальянском краеведческом музее, а также медный сосуд, изготовленный вручную из чистой меди и украшенный восточными орнаментами. По словам дочери ашуга, Айнуры Панахгызы, во время гастрольной поездки в Индию Ашыг Панах посетил мечеть, где прочитал азан. После этого ему и преподнесли в подарок старинный этот сосуд, который по имеющимся данным датируется II–III веками нашей эры.

В Сальяне память о Панахе сохраняется и сегодня: его именем названы улица и школа, действует дом-музей. А 2026 год стал особенным поводом вновь обратиться к его творчеству.

Гостям также показали документальный фильм о жизни и творчестве мастера. Ведущая мероприятия, доктор философии по филологии, доцент Ильхама Гасабова рассказала о творческом пути Ашуга Панаха, его вкладе в развитие азербайджанского ашугского искусства и месте в Ширванской ашугской среде.

О значении его наследия говорили профессор Аббасгулу Наджафзаде и заведующая Аранским региональным отделением Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви НАНА, доктор философии по филологии Ягут Бахаргызгы.

Музыкальная часть вечера объединила исполнителей ашугского искусства и мугама. Перед зрителями выступили Ашуг Агамурад Исрафилов, Ашуг Гелбинур, Ашуг Мехарет, Ашуг Сахиб Ширванлы Гачаев, а также исполнители мугама Зейнал Ахмедов и Раван Гачаев. В программе прозвучали ширванские ашугские мелодии, мугам и произведения, связанные с творчеством юбиляра.

Признанием его заслуг стало присвоение в 1967 году почётного звания "Заслуженный работник культуры Азербайджанской ССР". А с 1974 года Ашуг Панах состоял в Союзе писателей Азербайджана. Это было ещё одним подтверждением того, что его творчество выходило далеко за рамки исполнительского искусства и занимало своё место в литературной жизни страны.

Сто лет со дня рождения - не просто календарная дата. Это возможность вновь вспомнить человека, который посвятил себя ашугскому искусству и оставил после себя мелодии, стихи, рукописи и личные истории.

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