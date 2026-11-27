БАКУ /Trend/ - 9–10 ноября в Женеве под эгидой Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) состоялся Глобальный форум по интеллектуальной собственности и искусственному интеллекту.

Как сообщили в Агентстве интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики, в форуме приняли участие лидеры в области интеллектуальной собственности и инноваций, представляющие различные страны, видные ученые и эксперты ведущих университетов мира, представители международного гражданского общества, а также представители руководства международных технологических компаний, занимающих передовые позиции в разработке технологий искусственного интеллекта.

Председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики Камран Иманов 10 ноября выступил на форуме в онлайн-формате.

В первую очередь Камран Иманов выразил благодарность ВОИС за организацию этого важного международного диалога, посвященного взаимодействию искусственного интеллекта и интеллектуальной собственности.

В своем выступлении Камран Иманов подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта в Азербайджане является одним из стратегических приоритетов государственной политики. Он отметил, что особое внимание, уделяемое данной сфере Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, лежит в основе реализуемых в стране мер по ускорению цифровой трансформации, внедрению передовых технологий и формированию экосистемы искусственного интеллекта.

В этом контексте принятие «Стратегии Азербайджанской Республики по искусственному интеллекту на 2025–2028 годы», а также создание Совета по цифровому развитию под председательством Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой свидетельствуют об особом внимании, уделяемом координации государственной политики в области цифрового развития и искусственного интеллекта на самом высоком уровне, а также укреплению институциональных механизмов в данном направлении.

В своем выступлении глава Агентства также затронул важные вопросы интеллектуальной собственности и искусственного интеллекта. Он проанализировал влияние генеративного искусственного интеллекта на сущность творческой деятельности и традиционные правовые понятия, философские, юридические и практические аспекты правосубъектности искусственного интеллекта, а также вопросы правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, создаваемых с его помощью.

К. Иманов выдвинул ряд предложений, касающихся поэтапного определения правосубъектности искусственного интеллекта, введения специального режима правовой охраны сроком на 25–30 лет для произведений, автономно создаваемых искусственным интеллектом, выплаты справедливой компенсации правообладателям за охраняемые произведения, используемые при обучении систем искусственного интеллекта, создания механизма обязательного лицензирования, направленного на поддержку человеческого творчества, а также разработки специального международного протокола, регулирующего правовой статус контента, создаваемого искусственным интеллектом.

В выступлении была подчеркнута важность формирования новых правовых механизмов в условиях технологического прогресса и сохранения человеческого контроля над искусственным интеллектом (Подробнее с выступлением можно ознакомиться перейдя по ссылке).

Особо следует отметить, что, согласно регламенту форума, на выступления отводилось 3 минуты, однако по приглашению организаторов форума для выступления Камрана Иманова было выделено 10 минут.

Выступление Камрана Иманова, посвященное вопросам интеллектуальной собственности и искусственного интеллекта в современную эпоху, было внимательно выслушано участниками форума и получило высокую оценку.

В связи с этим генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Дарен Танг направил Камрану Иманову благодарственное письмо.

В письме отмечается: «Меня особенно порадовало активное участие Азербайджана в дискуссиях, а также то, что страна поделилась своими взглядами и практическими предложениями относительно развивающегося взаимодействия между искусственным интеллектом (ИИ) и интеллектуальной собственностью (ИС). Такое активное участие наших государств-членов имеет важное значение в рамках наших совместных усилий, направленных на обеспечение способности международной системы интеллектуальной собственности и впредь эффективно реагировать на стремительные технологические изменения».