БАКУ /Trend/ - Новый резидент Сумгайытского промышленного парка реализует проект по производству многослойных клапанных мешков из крафт-бумаги.

Об этом сообщили в Агентстве по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана.

Отмечается, что ООО "Aztech Packing" получило статус резидента Сумгайытского промышленного парка, находящегося под управлением агентства.

В рамках проекта стоимостью более 40 миллионов манатов на территории промышленного парка планируется наладить производство многослойных клапанных мешков из крафт-бумаги. Ожидается, что ежегодная производственная мощность предприятия составит 110 миллионов мешков.

Отметим, что Сумгайытский промышленный парк был создан указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 21 декабря 2011 года. Основными целями его создания являются формирование благоприятных условий для развития конкурентоспособного промышленного производства на основе инноваций и высоких технологий, поддержка предпринимательства, содействие устойчивому развитию ненефтяного сектора и увеличение занятости в промышленности.

В настоящее время в Сумгайытском промышленном парке, который является крупнейшим промышленным парком Южного Кавказа, зарегистрировано 46 резидентов. На сегодняшний день резиденты вложили в парк более 5,6 миллиарда манатов инвестиций, создано свыше 6 400 рабочих мест.