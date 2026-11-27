БАКУ /Trend/ - 3 декабря в Киноцентре "Низами" состоится презентация документального фильма "Шамахы" - первой киноленты в рамках проекта "Buralar", посвященного городам Азербайджана.

Руководителем проекта и автором фильма выступил известный путешественник и журналист Азер Гариб.

Документальный фильм "Шамахы" рассказывает о богатом историческом наследии, традициях и современном развитии одного из древнейших городов Азербайджана.

В картине показано гармоничное сочетание истории и современности, богатого культурного наследия и живых традиций, природных красот и возможностей для развития туризма. Шамахы предстает перед зрителями как один из самобытных и привлекательных регионов страны.

Исторически Шамахы был важным центром духовной и научной мысли. В фильме рассказывается о мечети Джума, одной из старейших мечетей Кавказа, а также о наследии выдающихся мыслителей, живших и работавших в городе. Отдельное внимание уделено астрономии, традициям астрономических наблюдений и интеллектуальной среде, которые являются неотъемлемой частью историко-культурной идентичности Шамахы.

Шамахы также считается одним из центров древних традиций виноградарства и виноделия в Азербайджане. Сегодня виноградарство в регионе возрождается с применением современных подходов. Развитие этой отрасли способствует укреплению экономического потенциала региона и повышению его туристической привлекательности.

В фильме также освещается развитие современного Шамахы, в том числе формирование туристической инфраструктуры, появление новых гостиниц, традиции гостеприимства и возможности для отдыхающих. В этом контексте комплекс "Сады Насими" представлен как одна из достопримечательностей современного Шамахы.