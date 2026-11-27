БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в Туркменистане Гисмет Гезалов выступил на конференции, посвященной сохранению биоразнообразия и борьбе с изменением климата, которая состоялась в Международном университете гуманитарных наук и развития Туркменистана.

В мероприятии, прошедшем с участием заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана, министра иностранных дел Рашида Мередова, приняли участие аккредитованные в стране послы, представители международных организаций и СМИ, а также преподаватели и студенты университета.

В своем выступлении Г. Гезалов обратил внимание на глобальные экологические вызовы и подчеркнул важность международного сотрудничества в деле сохранения биоразнообразия и противодействия изменению климата.

Посол отметил, что охрана окружающей среды и борьба с изменением климата являются одними из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана. Он рассказал о мерах, принимаемых в стране для сохранения биоразнообразия, восстановления природных экосистем и расширения сети особо охраняемых природных территорий. В частности, он упомянул о создании в 2025 году национальных парков "Ахар-Бахар" и "Илису", а в 2026 году - Карабахского национального парка.

Г. Гезалов также проинформировал о проектах Азербайджана в сфере возобновляемой энергетики и поставленных целях. По его словам, в последние годы в стране введены в эксплуатацию солнечные электростанции общей мощностью 330 мегаватт и ветровые электростанции мощностью 240 мегаватт. Кроме того, с 2027 года предусмотрено обеспечение нефтегазового терминала Сангачал солнечной энергией.

Посол сообщил, что Азербайджан поставил цель довести к 2032 году мощность производства электроэнергии на основе возобновляемых источников до 6-8 гигаватт. При этом доля возобновляемых источников энергии в общей установленной мощности генерирующих объектов страны должна составить 39 процентов к 2030 году и 43 процента к 2035 году.

Г. Гезалов напомнил, что в 2024 году Азербайджан принимал COP29, и отметил значимость достигнутых в рамках конференции результатов в области климатического финансирования, поддержки развивающихся стран и укрепления глобальных климатических действий.

Посол подчеркнул также важность регионального сотрудничества Азербайджана со странами Центральной Азии в сфере зеленой энергетики. В качестве одного из примеров такого взаимодействия он назвал Соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном в сфере возобновляемой энергетики, подписанное в рамках COP29, а также проект прокладки кабеля для передачи зеленой энергии в Европу через Каспийское море.

Кроме того, Г. Гезалов затронул вопросы развития регионального сотрудничества в области климата и инноваций в рамках программ SPECA и CAREC. В частности, он отметил присоединение туркменского города Аркадаг к Декларации о намерениях по созданию Климатического форума SPECA "Умные города", подписанной в рамках COP29. Это произошло в ходе Экономического форума SPECA, состоявшегося 23 января 2026 года в Ашхабаде.

Посол также упомянул презентацию проекта "Платформа "Дом Каспия" и подписание соответствующего меморандума о взаимопонимании в рамках COP29.

Г. Гезалов подчеркнул важность сотрудничества Азербайджана и Туркменистана в борьбе с изменением климата, развитии альтернативной энергетики и сокращении выбросов метана. Он отметил, что обе страны присоединились к Глобальному обязательству по метану.

Говоря об экологическом состоянии Каспийского моря, посол отметил, что его сохранение имеет общее значение для всех прикаспийских государств, в том числе Азербайджана и Туркменистана. Он подчеркнул необходимость совместных усилий по защите морского биоразнообразия и изучению причин снижения уровня воды. В этой связи Г. Гезалов обратил внимание на первый Каспийский экологический саммит, состоявшийся в Туркменистане 9 октября 2026 года.

Посол также рассказал о мерах, принимаемых Туркменистаном для сохранения биоразнообразия и борьбы с изменением климата, а также о международных инициативах страны в рамках COP31.

В завершение Г. Гезалов заявил, что Азербайджан поддерживает инициативы Туркменистана на международных и региональных площадках в сфере охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата. По его мнению, расширение сотрудничества в этом направлении внесет значительный вклад в укрепление региональной экологической безопасности.