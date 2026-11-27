БАКУ /Trend/ - 27 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегацией во главе с государственным министром по иностранным делам Катара Султаном бин Саадом Аль-Мурейхи.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития азербайджано-катарских отношений.

Была также подчеркнута важность сотрудничества в рамках международных организаций, в частности Организации исламского сотрудничества (ОИС).

С удовлетворением было отмечено участие эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани в 7-м Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который состоялся в Баку 15 октября 2026 года.

Кроме того, катарская сторона была проинформирована о приоритетах председательства Азербайджана в ОИС в 2027 году и предстоящем в Баку саммите организации.

Стороны также обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и в других регионах, вопросах региональной и международной безопасности, а также других темах, представляющих взаимный интерес.

В тот же день состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Катара. Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев, катарскую - государственный министр по иностранным делам Султан бин Саад Аль-Мурейхи.

В ходе консультаций были рассмотрены различные аспекты двусторонних отношений, в том числе возможности расширения сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.