БАКУ /Trend/ - Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев встретился в Баку с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкна.

Об этом посол написал в публикации на своей странице в соцсети X.

В публикации Гусев выразил благодарность Эстонии за неизменную поддержку Украины.

Он также подтвердил свою приверженность укреплению партнерства и сотрудничества между Украиной и Азербайджаном.

Отметим, что министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна прибыл в Азербайджан с официальным визитом. В ходе визита министр принял участие в церемонии открытия посольства Эстонии в Азербайджане.