БАКУ /Trend/ - В январе-октябре 2026 года в Азербайджан было импортировано 64 898 автомобилей, что на 29 685 единиц, или 31,4 процента, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно расчетам Trend на основе отчета Государственного таможенного комитета, в январе-октябре 2025 года в страну было ввезено 94 583 автомобиля.

Общая статистическая стоимость импортированных за отчетный период автомобилей составила 1 миллиард 289,8 миллиона долларов. За аналогичный период прошлого года этот показатель достигал 1 миллиарда 793,1 миллиона долларов. Таким образом, стоимость автомобильного импорта в годовом исчислении сократилась на 28,1 процента.

Основную часть импорта составили легковые автомобили. За первые 10 месяцев текущего года в Азербайджан было ввезено 57 742 таких автомобиля, что на 33,6 процента меньше показателя аналогичного периода 2025 года (86 909 единиц).

Сократился и импорт гибридных автомобилей. Количество гибридных автомобилей, не заряжаемых от внешнего источника энергии, уменьшилось с 13 657 до 5 763 единиц, а автомобилей с возможностью зарядки от внешнего источника энергии - с 37 476 до 12 970 единиц.

Снизился также импорт автомобилей, приводимых в движение исключительно электрическим двигателем. В январе-октябре 2026 года в страну было ввезено 706 электромобилей против 1 732 за аналогичный период прошлого года.

Импорт грузовых автомобилей сократился с 6 588 до 6 047 единиц, а транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя, - с 702 до 591 единицы.

Вместе с тем увеличился импорт транспортных средств специального назначения: за отчетный период в страну было ввезено 518 таких автомобилей против 384 годом ранее.