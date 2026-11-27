БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял участие в приеме, организованном по случаю официального открытия посольства Эстонской Республики в Азербайджане.

Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в социальной сети X.

В публикации отмечается, что в своем выступлении министр подчеркнул давние исторические связи между Азербайджаном и Эстонией, отметив, что открытие посольства Эстонии в Баку знаменует новый этап в двусторонних отношениях.

Он подчеркнул потенциал для расширения сотрудничества в таких областях, как торговля, инвестиции, транспорт, логистика, энергетика, образование, инновации и гуманитарные обмены, а также важность преобразования позитивного политического диалога в конкретные и взаимовыгодные результаты.

Джейхун Байрамов также отметил важность укрепления сотрудничества посредством существующих двусторонних механизмов и многосторонних платформ.