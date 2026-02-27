Президент Ильхам Алиев утверил План действий по ускорению цифрового развития в Азербайджане на 2026-2028 годы

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении «Плана действий по ускорению цифрового развития в Азербайджанской Республике на 2026-2028 годы».

Как сообщает в пятницу Trend, в распоряжении говорится:

"Руководствуясь пунктами 3 и 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях расширения применения современных технологий в экономике страны и потенциала местного производства, а также обеспечения устойчивого, конкурентоспособного развития на основе высокоуровневой цифровизации государственного управления и инфраструктуры постановляю:

1. Утвердить «План действий по ускорению цифрового развития в Азербайджанской Республике на 2026-2028 годы» (далее - План действий).

2. Обеспечить финансирование мер, предусмотренных в Плане действий, за счет государственного бюджета и других источников, предусмотренных законом.

3. Совету по цифровому развитию Азербайджанской Республики осуществлять координацию и контроль за реализацией мер, предусмотренных в Плане действий.

4. Министерству цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики:

4.1. раз в квартал информировать Президента Азербайджанской Республики о ходе реализации мер, предусмотренных в Плане действий;

4.2. представить в Министерство финансов Азербайджанской Республики предложения о предусмотрении в процессе ежегодного составления государственного бюджета необходимых финансовых средств в целях финансирования мер, предусмотренных в Плане действий, распределении данных средств, их расходовании по другим направлениям в любое время бюджетного года, а также последствиях их неосвоения (возврата в бюджет) до конца года.

5. Министерству финансов Азербайджанской Республики:

5.1. в целях финансирования мер, предусмотренных в Плане действий, при ежегодном составлении государственного бюджета проводить соответствующую работу для предусмотрения необходимых финансовых средств отдельной строкой, с проведением финансовой экспертизы;

5.2. при согласовании с Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики осуществить меры, предусмотренные пунктом 4.2 настоящего Распоряжения.

6. Мониторинг и оценку исполнения мер, предусмотренных в Плане действий, осуществлять Центру анализа экономических реформ и коммуникации на основании заказа Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.

7. Поручить центральным и местным органам исполнительной власти, юридическим лицам, находящимся в государственной собственности, и юридическим лицам, контрольный пакет долей (акций) которых принадлежит государству, юридическим лицам публичного права, созданным от имени государства, и другим бюджетным организациям, рекомендовать Верховному суду Азербайджанской Республики, Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики, Центральному банку Азербайджанской Республики, Уполномоченному по правам человека (омбудсмену) Азербайджанской Республики, Счетной палате Азербайджанской Республики, Судебно-правовому совету Азербайджанской Республики и Комиссии по борьбе с коррупцией Азербайджанской Республики:

7.1. обеспечить своевременное и полное исполнение мер, предусмотренных в Плане действий;

7.2. до 10-го числа каждого последующего месяца представлять в Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Центр анализа экономических реформ и коммуникации ежемесячную информацию об исполнении мер, предусмотренных в Плане действий."