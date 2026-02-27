Создан Совет по цифровому развитию Азербайджана - Указ

БАКУ /Trend/ - Создан Совет по цифровому развитию Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях определения приоритетных направлений в области цифровизации, электронного правительства, искусственного интеллекта и инноваций (далее – цифровое развитие) в Азербайджанской Республике, усиления национального технологического потенциала, укрепления цифрового суверенитета, ускорения перехода к инновационно ориентированной экономической модели, а также единой и скоординированной реализации государственной политики в этой области постановляю:

1. Создать Совет по цифровому развитию Азербайджанской Республики (далее – Совет).

2. Утвердить следующий состав Совета:

Председатель Совета

Первый вице-президент Азербайджанской Республики

Члены Совета:

Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития

Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности

Помощник Президента Азербайджанской Республики по социально-экономическим вопросам

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики

Министр науки и образования Азербайджанской Республики

Министр юстиции Азербайджанской Республики

Министр финансов Азербайджанской Республики

Министр экономики Азербайджанской Республики

Председатель Центрального банка Азербайджанской Республики

Исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики.

3. С целью организации деятельности Совета создать Секретариат Совета и возложить исполнение функций Секретариата на Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.

4. Установить, что в целях выполнения задач, предусмотренных в части 5 настоящего Указа, Совет может привлекать местных и иностранных экспертов, специалистов, международные организации, научные учреждения и организации, а также создавать рабочие группы по отдельным направлениям, состоящие из представителей соответствующих государственных органов (структур) и других заинтересованных сторон.

5. Совету по сфере цифрового развития:

5.1. обеспечить контроль за исполнением мер, предусмотренных в государственных программах, и координацию политики между государственными органами (структурами);

5.2. осуществлять контроль за обеспечением соответствия реализуемых государственными органами (структурами) проектов существующим стратегическим целям в этой области;

5.3. с учетом предложений государственных органов (структур) и рекомендаций международных организаций принять меры по совершенствованию нормативно-правовых актов.

6. Совету раз в год информировать Президента Азербайджанской Республики о своей деятельности", - говорится в документе.