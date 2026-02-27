Создан Совет по цифровому развитию Азербайджана - Указ

БАКУ /Trend/ - Создан Совет по цифровому развитию Азербайджанской Республики.
Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях определения приоритетных направлений в области цифровизации, электронного правительства, искусственного интеллекта и инноваций (далее – цифровое развитие) в Азербайджанской Республике, усиления национального технологического потенциала, укрепления цифрового суверенитета, ускорения перехода к инновационно ориентированной экономической модели, а также единой и скоординированной реализации государственной политики в этой области постановляю:
1. Создать Совет по цифровому развитию Азербайджанской Республики (далее – Совет).
2. Утвердить следующий состав Совета:
Председатель Совета
Первый вице-президент Азербайджанской Республики
Члены Совета:
Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития
Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности
Помощник Президента Азербайджанской Республики по социально-экономическим вопросам
Министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики
Министр науки и образования Азербайджанской Республики
Министр юстиции Азербайджанской Республики
Министр финансов Азербайджанской Республики
Министр экономики Азербайджанской Республики
Председатель Центрального банка Азербайджанской Республики
Исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики.
3. С целью организации деятельности Совета создать Секретариат Совета и возложить исполнение функций Секретариата на Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.
4. Установить, что в целях выполнения задач, предусмотренных в части 5 настоящего Указа, Совет может привлекать местных и иностранных экспертов, специалистов, международные организации, научные учреждения и организации, а также создавать рабочие группы по отдельным направлениям, состоящие из представителей соответствующих государственных органов (структур) и других заинтересованных сторон.
5. Совету по сфере цифрового развития:
5.1. обеспечить контроль за исполнением мер, предусмотренных в государственных программах, и координацию политики между государственными органами (структурами);
5.2. осуществлять контроль за обеспечением соответствия реализуемых государственными органами (структурами) проектов существующим стратегическим целям в этой области;
5.3. с учетом предложений государственных органов (структур) и рекомендаций международных организаций принять меры по совершенствованию нормативно-правовых актов.
6. Совету раз в год информировать Президента Азербайджанской Республики о своей деятельности", - говорится в документе.