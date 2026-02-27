Азербайджан наращивает активность в «зеленом» финансировании – CAREC

БАКУ/Trend/ - «Зеленое» финансирование в странах Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC) набирает обороты, при этом в Азербайджане наблюдается активность, сообщает Trend со ссылкой на отчет CAREC Institute.

Авторы отчета отмечают, что Азербайджан вышел на рынок с выпуском «зеленой» облигации на сумму 11,8 млн долларов США через UNIBANK.

Согласно CAREC Institute, лидерами в «зеленом» финансировании выступают Казахстан и Узбекистан.

«Как страны с развивающейся экономикой, участники программы CAREC — включая Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и другие — на протяжении последних десятилетий демонстрировали относительно стабильный рост ВВП. Однако высокая зависимость от ископаемого топлива, низкая эффективность энергетических систем и устаревшая промышленная инфраструктура приводят к высокой углеродоёмкости экономики: выбросы CO₂ на единицу ВВП входят в число самых высоких в мире», — говорится в отчете.

Многие страны CAREC, особенно Казахстан, Туркменистан, Узбекистан и Азербайджан, сильно зависят от добычи и экспорта ископаемого топлива.

«Как крупный экспортер ископаемого топлива, Азербайджан сталкивается с серьёзными вызовами в декарбонизации экономики. «Зеленое» финансирование используется для поддержки развития солнечной и ветровой энергетики. В 2022 году в стране был запущен проект солнечной энергетики мощностью 230 МВт в рамках государственно-частного партнерства с Masdar при поддержке международного климатического финансирования», — отмечается в отчете.

В отчете также подчеркивается значение государственно-частных партнерств в развитии «зеленой» инфраструктуры. «Успешные примеры в Узбекистане и Азербайджане демонстрируют, как прозрачные тендерные процессы, инструменты снижения рисков и международная поддержка могут привлекать частные инвестиции в развитие «чистой» энергии и устойчивого транспорта».