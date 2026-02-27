Обнародована численность населения Ходжавенда

ХОДЖАВЕНД/Trend/ - Территория Ходжавендского района составляет 1,51 тысячи квадратных километров, численность населения - 12 тысяч 500 человек.

Об этом Карабахскому бюро Trend сегодня сказала сотрудник отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Фидан Мамедли.

Она отметила, что территориальная единица района включает 1 город, 2 поселка и 80 сел. После освобождения района от оккупации в этом районе интенсивно продолжаются восстановительные работы.

В городе Ходжавенд 980 частных домов, из которых 133 непригодны для проживания, а 847 - пригодны частично. Из частично пригодных домов 55 уже готовы к использованию. В течение этого года будут отремонтированы еще 792 дома.

Отмечается, что, согласно программе "Великое возвращение", переселение в район началась в сентябре прошлого года. На данный момент обеспечено возвращение населения в 5 населенных пунктов, включая город. Так, в город Ходжавенд вернулись 50 семей – 194 человека. С сентября прошлого года по сегодняшний день в пять населенных пунктов Ходжавенда вернулись в общей сложности 1485 человек – 355 семей, в том числе в город Ходжавенд - 50 семей (194 человека), в поселок Гырмызы Базар – 142 семьи (604 человека), в село Сос – 85 семей (360 человек), в поселок Гадрут – 58 семей (233 человека) и в село Ходжавенд – 20 семей (94 человека). В общей сложности на родные земли вернулись 355 семей, то есть 1485 человек.

Отметим, что город Ходжавенд был оккупирован армянами в 1992 году. Город был освобожден от оккупации в сентябре 2023 года в результате антитеррористических мероприятий, проведенных Вооруженными силами Азербайджана.

