Обсуждено возможное членство НДЦ Азербайджана в Bank of New York Mellon

БАКУ/Trend/ - Обсуждено членство Национального депозитарного центра (НДЦ) Азербайджана в качестве номинального хранителя в Bank of New York Mellon (BNY Mellon).

Как сообщает Trend со ссылкой на Центр, председатель правления НДЦ Азербайджана Эльчин Алиев провел встречу с официальными представителями BNY Mellon, находящимися с визитом в стране.

На встрече была представлена информация о роли и стратегии развития НДЦ в экосистеме капитального рынка Азербайджана. Стороны обсудили роль BNY Mellon в презентации новых продуктов на внутреннем рынке, перспективы принятия НДЦ в качестве номинального хранителя и открытия счетов в BNY Mellon.

Стоит отметить, что в стратегии развития НДЦ на 2024-2026 годы особое внимание уделяется установлению и развитию связей с международными финансовыми учреждениями и депозитариями, что имеет важное значение для расширения направлений деятельности.