"Звук саза, дыхание слова": В память об Эльхане Мамедли (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел вечер в рамках проекта "Звук саза, дыхание слова", посвящённый памяти учёного-фольклориста, заслуженного работника культуры Эльхана Мамедли, сообщает Trend Life.

Вечер начался с показа короткометражного фильма, подготовленного Институтом фольклора АН Азербайджана, о жизни и деятельности известного ученого. Выступившие на мероприятии директор Института фольклора, доктор филологических наук Хикмет Гулиев, ашуг Алтай Мамедли с теплотой вспомнили ученого и отметили его неоценимый вклад в азербайджанскую фольклористику и большие заслуги в сохранении и популяризации уникального культурного наследия Азербайджана.

Особенно значительна роль ученого в изучении ашугского творчества. Благодаря усилиям фольклориста немало героических, эпических дастанов, лирических и шуточных песен и сказок сохранились для будущих поколений. Родом из села Фахралы, ученый много сделал для исследования и сохранения также родного борчалинского фольклора.

Ашуги - хранители устного народного творчества, чье искусство включено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Звуки саза, под который ашуги исполняют свои песни, поднимали боевой дух, украшали свадебные праздники, духовно обогащали людей и помогали познавать окружающий мир. Ашуг - значит влюблённый. Даже не понимая слова ашуга, М.Ю. Лермонтов остался под глубоким впечатлением от его эмоционального исполнения и написал сказку "Ашуг Гариб".

Вечер продолжился концертом. Баяты, гошма, теджнисы, мухаммасы сопровождались исполнением на сазе. В программе прозвучали и поэтические произведения Эльхана Мамедли. Ашуги продемонстрировали высокое вокальное мастерство. Их интересные импровизации вызвали живой отклик у зрителей и сопровождались искренними аплодисментами.

В завершение вечера, от имени всей семьи, выступил Эльдар Мамедли. Он искренне поблагодарил организаторов за память об ученом, за теплую атмосферу в зале и отметил, что такие мероприятия - это живое напоминание о богатых народных традициях и искусстве, которые нужно беречь и передавать из поколения в поколение.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

