Группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в Ходжавенд

ХОДЖАВЕНД /Trend/ - 27 февраля группа бывших вынужденных переселенцев, отправившаяся в родной край, достигла города Ходжавенд. Так, сегодня в город Ходжавенд переехала 41 семья в составе 138 человек.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, бывшим вынужденным переселенцам были вручены ключи от их новых квартир.

На церемонии присутствовали представители Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Было отмечено, что в городе созданы необходимые условия для расселения жителей. Благоустроены дороги, восстановлены дома и инфраструктура.

Бывшие вынужденные переселенцы выразили признательность руководству страны за созданные для них условия, почтили память шехидов, освободивших наши земли от оккупации, и пожелали здоровья ветеранам.