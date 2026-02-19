Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Пашинян провели неформальную беседу в Вашингтоне (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели неформальную беседу в Вашингтоне.

Как сообщает в четверг Trend, беседа состоялась в кулуарах первого заседания Совета мира под председательством Президента США Дональда Трампа.

К беседе также присоединились Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Отметим, что Президент Ильхам Алиев принимает участие в заседании по приглашению Дональда Трампа.

Напомним, что 16 января этого года Трамп объявил о решении создать международную организацию под названием Совет мира и пригласил Азербайджанскую Республику стать государством-учредителем организации.

Азербайджан принял данное приглашение и довел до сведения американской стороны свое намерение стать государством-учредителем Совета мира.

22 января в Давосе состоялась церемония подписания документа «Устав Совета мира» (Board of Peace Charter).

Президент Ильхам Алиев и другие главы государств и правительств, принимавшие участие в мероприятии, подписали документ «Устав Совета мира»