Обнародована численность населения Грузии

БАКУ /Trend/ - Численность населения Грузии составила 3 929 581 человек.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии.

Согласно информации, доля женщин в структуре населения составляет 52% (2 048 577 человек), мужчин - 48% (1 881 004).

В общую численность также включены около 257 тысяч иностранных граждан, постоянно проживающих в стране, что составляет 6,6% от общего населения.

Большая часть жителей Грузии проживает в городах - 62% (2 442 231 человек), тогда как 38% (1 487 350) приходится на сельскую местность. При этом свыше трети населения (34%) сосредоточено в Тбилиси.