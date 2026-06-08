Рыболовные предприятия в Азербайджане смогут получать льготные кредиты

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в указ Президента Азербайджанской Республики «О совершенствовании государственной поддержки сельского хозяйства и лизинговой деятельности в аграрной сфере» от 19 декабря 2018 года.

Как сообщает Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал новый указ.

Согласно указу, рыболовные предприятия в Азербайджане также смогут получать льготные кредиты по линии Агентства по аграрному кредитованию и развитию при министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

Так, средства Агентства будут направляться на финансирование льгот, предоставляемых на сельскохозяйственную технику и технологическое оборудование, в том числе технику и технологическое оборудование, используемые для рыболовства, включая аквакультуру, на комплекты и оборудование оросительных систем, а также льгот, предоставляемых на племенных животных.