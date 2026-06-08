Азербайджанская школа самоотверженности – посвящается героям Карабахской войны (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В конференц-зале Организации ветеранов республики состоялась презентация книги Азера Гаджибейли "Mübarizlər", изданной в рамках цикла "Азербайджанская школа самоотверженности", сообщает Trend Life.

Издание посвящено Национальному герою Азербайджана Мубаризу Ибрагимову, а также шехидам 44-дневной Отечественной войны – Сабухи Асадову, Рауфу Ибадову и Исраилу Джафарзаде.

На открытии мероприятия был исполнен Гимн Азербайджана, минутой молчания почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева, а также шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность страны.

Автор книги Азер Гаджибейли рассказал о героизме и жизненном пути героев, подчеркнув их роль в современной истории Азербайджана и пример самоотверженного служения Родине.

Стихи, включённые в издание, были продекламированы филологом и писателем, членом Союза журналистов Азербайджана Ульвией Абульфазгызы, что придало мероприятию особую эмоциональную атмосферу. Также выступили писатель и исследователь, офицер запаса Руфат Гусейнли, участник Карабахской войны, богослов и писатель Гаджи Гасан Гусейнли, участник Первой Карабахской войны, декламатор-любитель Джабраил Ганбар, ответственный редактор книги, ветеран Карабахской войны, писатель-публицист, заслуженный учитель, подполковник в отставке Байрам Мамедов.

В обсуждении приняли участие члены семей шехидов, выразив признательность за издание и благодарность председателю Организации ветеранов, полковнику Джалилу Халилову за создание условий для проведения подобных мероприятий, направленных на сохранение памяти о героях. Было отмечено, что запланированы встречи автора книги и семей шехидов с читателями в регионах Азербайджана.

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