КС Азербайджана нацелен на расширение обмена опытом с правоохранительными органами Вьетнама (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 8 июня председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев встретился с делегацией во главе с генеральным прокурором Вьетнама Нгуеном Тьеном.

Об этом Trend сообщили в Конституционном суде.

В ходе встречи председатель Конституционного суда подчеркнул успешное развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Вьетнамом, отметив важность расширения сотрудничества. Было заявлено, что правовое сотрудничество и взаимный обмен опытом играют особую роль в развитии межгосударственных отношений.

Предоставив обширную информацию о реформах, проводимых в нашей стране в сфере обеспечения верховенства закона и защиты прав и свобод человека, а также о механизмах осуществления конституционного контроля, председатель Фархад Абдуллаев подробно рассказал о направлениях деятельности Конституционного суда, процедуре принятия решений и проводимой в этой области работе.

Генпрокурор Нгуен Тьен выразил благодарность за теплый прием и удовлетворение развитием связей между Азербайджаном и Вьетнамом. Подчеркнув, что расширение отношений в судебной и прокурорской сферах отвечает взаимным интересам, гость довел до внимания, что будущий обмен опытом и совместные инициативы будут полезны для правовой сферы обеих стран.

В то же время стороны обменялись мнениями по вопросам развития конституционного правосудия, международного сотрудничества в судебно-правовой сфере и другим темам.

В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками и сделали фото на память.