Опубликован полный текст Стамбульской декларации глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии

БАКУ /Trend/ - В ходе десятой трехсторонней встречи министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Грузии была подписана Стамбульская декларация.

Trend представляет полный текст декларации:

"По приглашению министра иностранных дел Турецкой Республики Хакана Фидана и при участии заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили и министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова 8 июня 2026 года в Стамбуле состоялась Десятая трехсторонняя встреча министров иностранных дел трех стран.

Министры,

подчеркивая превосходные отношения между своими странами, основанные на глубоких традициях дружбы, добрососедства, взаимного уважения и доверия;

выражая желание и впредь развивать существующее крепкое сотрудничество во всех представляющих взаимный интерес сферах, включая политику, экономику, торговлю, мир и безопасность, науку и технологии, а также культуру;

высоко оценивая значительный вклад своих стран в установление устойчивого мира и стабильности и подтверждая важность этого подхода для развития и благосостояния в регионе и за его пределами;

принимая во внимание растущие угрозы, с которыми сталкиваются их страны, не ограничивающиеся только терроризмом во всех его формах и проявлениях, транснациональной организованной преступностью, кибератаками и гибридными формами ведения войны;

признавая важность дальнейшего развития торговых и инвестиционных отношений между своими странами для создания мощного экономического профиля в регионе;

подтверждая региональное сотрудничество, региональную связанность как жизненно важный элемент экономического роста и развития в регионе;

заявили о нижеследующем:

вновь подтвердили твердую и недвусмысленную поддержку суверенитету, территориальной целостности и нерушимости границ друг друга;

подчеркнули важность сильного трехстороннего сотрудничества для преодоления региональных и глобальных вызовов;

подчеркнув важность регионального мира, безопасности и стабильности в целях полной реализации потенциала региона в области сотрудничества, подтвердили позитивную роль всех трех стран в этом направлении;

вновь заявили о крайней важности восстановления территориальной целостности и суверенитета Грузии в ее международно признанных границах;

подчеркнули важность усиления сотрудничества в транспортной и энергетической сферах, включая зеленую энергетику и низкоуглеродные технологии;

высоко оценили стратегический вклад нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и Южного газового коридора в региональную и европейскую энергетическую безопасность;

подчеркнули важность дальнейшего развития контактов между людьми, образовательных, социальных и культурных обменов, туризма и ИКТ, включая использование возможностей для улучшения и укрепления авиационного, железнодорожного и автомобильного сообщения, а также региональной связанности;

отметили важные шаги, предпринимаемые их странами по усилению транзитного потенциала, включая Транскаспийский Восточно-Западный Средний коридор — железнодорожный мультимодальный транспортный коридор, проходящий через территорию Турции, Азербайджана и Грузии, а также усилия по интеграции в международную транзитную систему;

подчеркнув ключевую роль железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) в рамках Среднего коридора, приветствовали мероприятие, состоявшееся 2 июня на Международной железнодорожной станции Ахалкалаки в Грузии по случаю завершения модернизационных работ в рамках проекта железной дороги БТК;

вновь подтвердили приверженность углублению сотрудничества по усилению региональной связанности через механизм министров иностранных дел и министров, ответственных за транспортную сферу, Турции, Азербайджана, Казахстана и Грузии;

подчеркнув стратегическое партнерство в энергетической сфере, вновь подтвердили полную поддержку продолжению и дальнейшему расширению этого партнерства, включая использование интерконнекторов для передачи и торговли зеленой энергией;

поддержали сотрудничество в области устойчивого роста, включая эффективное использование возобновляемой энергии;

подчеркнули важность развития и укрепления регионального сотрудничества в области охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата;

в этой связи приветствовали председательство Турции на 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31);

высоко оценили успешное проведение Азербайджаном 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) и его вклад в продвижение международного сотрудничества, диалога и устойчивого развития;

вновь подтвердили приверженность усилению сотрудничества в соответствии с международными и региональными инструментами в целях борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях, транснациональной организованной преступностью, включая незаконный оборот оружия, наркотиков и их прекурсоров, торговлю людьми, контрабанду мигрантов, отмывание денег, преступления против культурного и исторического наследия, а также киберпреступность;

обеспечили устойчивое и усиленное сотрудничество в представляющих взаимный интерес экономических сферах посредством эффективных и ориентированных на результат проектов;

выразили готовность и впредь поощрять инвестиции в сферах, представляющих взаимный интерес, а также поддерживать прямые контакты в этом направлении через деловые круги, торгово-промышленные палаты, а также промышленные и деловые ассоциации трех государств, включая изучение экспортно-импортных возможностей и новых механизмов в целях содействия экономическому сотрудничеству;

в этой связи приветствовали проведение 26 февраля 2026 года в городе Цинандали (Грузия) седьмого «Турецко-азербайджано-грузинского бизнес-форума»;

подчеркнули успех созданных трехсторонних механизмов между тремя странами, включая межпарламентское сотрудничество;

высоко оценили активное сотрудничество своих государств в рамках международных организаций, включая, по возможности, поддержку кандидатур друг друга;

министра выразили глубокую благодарность министру иностранных дел Турецкой Республики господину Хакану Фидану за успешную организацию встречи;

министры подчеркнули важность регулярного проведения трехсторонних встреч и приняли решение провести Одиннадцатую трехстороннюю встречу в 2027 году во взаимно согласованные даты в Грузии.

Подписано 8 июня 2026 года в городе Стамбуле на английском языке.

Министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан

Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов".