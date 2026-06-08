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В Азербайджане обновлен порядок субсидирования производства сельскохозяйственной продукции

Политика Материалы 8 июня 2026 18:08 (UTC +04:00)
В Азербайджане обновлен порядок субсидирования производства сельскохозяйственной продукции
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предусматривается выдача субсидий на садоводство.

Как сообщает Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ «О совершенствовании государственной поддержки сельского хозяйства и лизинговой деятельности в аграрной сфере» от 19 декабря 2018 года.

Согласно указу, обновлен «Порядок субсидирования производства сельскохозяйственной продукции».

Субсидия на садоводство — это субсидия, выплачиваемая фермерам на каждый гектар возделываемой площади под многолетние насаждения в соответствии с целевым назначением этих земель для выращивания сельскохозяйственных культур (посадка и агротехнический уход). Данная субсидия выдается в первый год закладки сада с целью частичной компенсации расходов, затраченных на приобретение средств сельскохозяйственного производства, проведение агрохимического анализа почв, использование агротехнических услуг, создание современных оросительных систем и проведение фитопатологических анализов саженцев.

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