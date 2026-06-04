Возможности без границ в Баку - новые горизонты для детей с нарушением зрения (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - По случаю Международного дня защиты детей в Республиканской специальной школе-интернате № 5 прошел инклюзивный концерт Sərhədsiz imkanlar (Возможности без границ), организованный Азербайджанским обществом слабовидящих (AzGƏC), сообщает Trend Life.

Мероприятие прошло в рамках проекта "İşıqlı istedadlar" (Светлые таланты), и началось с исполнения гимна Азербайджана.

Выступившие на мероприятии депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде, президент AzGƏC Самъяр Абдуллаев, директор школы-интерната Ирада Везирова, тележурналист Лала Газанфар и координатор проекта Эльнар Мусаев отметили важность реализации проекта, направленного на продвижение инклюзивной среды.

По словам выступавших, подобные мероприятия, встречи и социальные проекты являются наглядным примером внимания и заботы о детях. Они способствуют раскрытию их потенциала и более активному участию в общественной жизни. Дети являются будущим общества, и обеспечение их благополучия остаётся одним из приоритетных направлений государственной политики. Последовательно реализуются меры по укреплению их социальной защиты, расширению образовательных возможностей. Особое значение имеет интеграция в общество детей с инвалидностью, расширение их возможностей в сфере образования, творчества. Каждый из этих детей обладает уникальными способностями и талантами и при должной поддержке может добиться больших успехов.

Мероприятие продолжилось художественной программой с участием детей с нарушением зрения, которых поддержали деятели искусства.

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