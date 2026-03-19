Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Социум

При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə"

Социум Материалы 19 марта 2026 19:05 (UTC +04:00)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
Фото: Фонд Nargis

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - При организации и поддержке Фонда Nargis с 13 марта по 13 апреля в самом центре города Баку, на площади Фонтанов, проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə", сообщили Trend Life в пресс-службе фонда.

Реализация проекта осуществляется компанией "ÜNNA Studio and Events". Эта ярмарка, возвещающая приход весны и создающая в центре Баку настоящую атмосферу Новруза, уже много лет является одним из самых любимых социальных и культурных событий города.

В этом году ярмарка будет представлена в концепции "Bee Happy". Яркие декорации, весенние мотивы и специально созданные тематические элементы превратят площадь Фонтанов в настоящее праздничное пространство, даря жителям и гостям города прекрасное настроение.

Как и все благотворительные инициативы Фонда Nargis, эта ярмарка также несет важную социальную миссию. Финансовая поддержка спонсоров, а также средства, собранные от аренды домиков, будут направлены на покрытие расходов на лечение и операции детей, страдающих различными заболеваниями. Подробная информация о финансовом отчете и результатах ярмарки будет опубликована на официальном сайте www.nargisfund.com и в социальных сетях Фонда.

В этом году на территории ярмарки для гостей будут доступны 20 малых и 49 больших декоративных домиков, 3 ресторана, а также различные конструкции, тематические зоны, фотозоны и игровые площадки. Посетители смогут попробовать блюда национальной и международной кухни, насладиться разнообразными сладостями и напитками, приобрести эксклюзивные изделия ручной работы и сувениры, а также принять участие в различных развлечениях и играх.

Как и каждый год, воспитанники интернатов, детских домов и различных социальных учреждений станут особыми гостями ярмарки и разделят праздничную атмосферу мероприятия.

Особую роль в проведении ярмарки играет поддержка партнеров и спонсоров. Благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" проводится при поддержке компаний: "PAŞA Holding", "Azercell", "Coca-Cola", "Baku Steel Company", "TESS", "Jardin", "Badamlı", "Hacı Turqay мясо и мясные продукты", "Eat Me", "Sweetelnik", "Corndogs", "Magnolia", "Taste of Friendship", "Japanese Mandu", "Panda Noodle", "Yummy Ponçik", "Lokmazza" и "Dolutos".

Организационную поддержку оказывают Исполнительная власть города Баку, Служба благоустройства Баку, ОАО "Azərişıq", Государственное рекламное агентство Азербайджана (ADRA), "Strafor Kəsim", Epoint и Служба безопасности PAŞA Holding.

Ярмарка будет работать с 13 марта по 13 апреля ежедневно с 11:00 до 23:00, вход полностью бесплатный.

Дорогие жители Баку и гости нашего города, будем рады видеть вас на одной из самых ярких и добрых весенних ярмарок - "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə". Давайте вместе встретим приход весны!

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости