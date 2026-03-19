При организации Фонда Nargis проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При организации и поддержке Фонда Nargis с 13 марта по 13 апреля в самом центре города Баку, на площади Фонтанов, проходит традиционная благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə", сообщили Trend Life в пресс-службе фонда.

Реализация проекта осуществляется компанией "ÜNNA Studio and Events". Эта ярмарка, возвещающая приход весны и создающая в центре Баку настоящую атмосферу Новруза, уже много лет является одним из самых любимых социальных и культурных событий города.

В этом году ярмарка будет представлена в концепции "Bee Happy". Яркие декорации, весенние мотивы и специально созданные тематические элементы превратят площадь Фонтанов в настоящее праздничное пространство, даря жителям и гостям города прекрасное настроение.

Как и все благотворительные инициативы Фонда Nargis, эта ярмарка также несет важную социальную миссию. Финансовая поддержка спонсоров, а также средства, собранные от аренды домиков, будут направлены на покрытие расходов на лечение и операции детей, страдающих различными заболеваниями. Подробная информация о финансовом отчете и результатах ярмарки будет опубликована на официальном сайте www.nargisfund.com и в социальных сетях Фонда.

В этом году на территории ярмарки для гостей будут доступны 20 малых и 49 больших декоративных домиков, 3 ресторана, а также различные конструкции, тематические зоны, фотозоны и игровые площадки. Посетители смогут попробовать блюда национальной и международной кухни, насладиться разнообразными сладостями и напитками, приобрести эксклюзивные изделия ручной работы и сувениры, а также принять участие в различных развлечениях и играх.

Как и каждый год, воспитанники интернатов, детских домов и различных социальных учреждений станут особыми гостями ярмарки и разделят праздничную атмосферу мероприятия.

Особую роль в проведении ярмарки играет поддержка партнеров и спонсоров. Благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" проводится при поддержке компаний: "PAŞA Holding", "Azercell", "Coca-Cola", "Baku Steel Company", "TESS", "Jardin", "Badamlı", "Hacı Turqay мясо и мясные продукты", "Eat Me", "Sweetelnik", "Corndogs", "Magnolia", "Taste of Friendship", "Japanese Mandu", "Panda Noodle", "Yummy Ponçik", "Lokmazza" и "Dolutos".

Организационную поддержку оказывают Исполнительная власть города Баку, Служба благоустройства Баку, ОАО "Azərişıq", Государственное рекламное агентство Азербайджана (ADRA), "Strafor Kəsim", Epoint и Служба безопасности PAŞA Holding.

Ярмарка будет работать с 13 марта по 13 апреля ежедневно с 11:00 до 23:00, вход полностью бесплатный.

Дорогие жители Баку и гости нашего города, будем рады видеть вас на одной из самых ярких и добрых весенних ярмарок - "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə". Давайте вместе встретим приход весны!

