Бакинская Творческая неделя демонстрирует единство семьи стран ОИС – замминистра

БАКУ /Trend Life/ - В этом году Азербайджан впервые принимает Культурный фестиваль Организации Исламского сотрудничества, который станет не только праздником культуры, но и важной платформой для развития креативных индустрий и укрепления международного сотрудничества. Фестиваль является ярким свидетельством приверженности нашей страны ценностям мультикультурализма, культурного разнообразия и открытости.

Об этом сказала журналистам заместитель министра культуры Азербайджана Саадат Юсифова на пресс-конференции, посвященной предстоящему фестивалю "Культурный фестиваль ОИС: Бакинская Творческая неделя – 2025", сообщает Trend Life.

По ее словам, Азербайджан вновь выступает центром, где творческие идеи превращаются в продукт, где молодые таланты находят поддержку, а культурные проекты получают международное признание.

"Фестиваль демонстрирует единство семьи стран ОИС, способствует укреплению солидарности и открывает новые перспективы для сотрудничества в сфере креативных индустрий. Цель фестиваля - поддержка молодых талантов, расширение возможностей креативного рынка региона и стимулирование роста индустрий. Фестиваль объединит творческие силы региона, станет площадкой для новых идей, международных проектов и культурного диалога", - сказала Саадат Юсифова.

Фестиваль пройдет с 5 по 12 октября при организационной поддержке Организации исламского сотрудничества (ОИС), Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры Азербайджана.

В Творческой неделе примут участие гости из более чем 50 стран, включая государственных деятелей, представителей международных организаций, выдающихся деятелей науки, культуры и искусства, а также экспертов в области креативных индустрий, соберутся более пяти тысяч участников. Пройдут панельные дискуссии, показы, выставки и другие мероприятия, посвященные кино, театру, моде, дизайну, музыке, игровым технологиям, цифровому творчеству и стартапам, которые будут способствовать продвижению экосистемы креативных индустрий нашей страны в глобальном масштабе.

В дни фестиваля пройдут - высокоуровневая встреча министров культуры государств-членов OИС, форум "Культурные и креативные индустрии" (MYFORUM), выставка "Creative Village: культурные и креативные индустрии" (MYEXPO), международная кинопрограмма Baku Cinema Breeze - 2025, "Восточный показ мод" – презентации молодых и известных дизайнеров стран OИС, международный саммит по игровым технологиям (G-HUB), а также различные культурные проекты в областях театра, музыки, танца и анимации.

Фестиваль, проводимый ОИС с 2019 года в различных странах-членах, направлен на углубление сотрудничества в сфере культуры и креативных индустрий, укрепление гуманитарных связей, демонстрацию культурного наследия государств-участников и продвижение современного искусства.

Впервые принимая у себя данное мероприятие, Азербайджан вновь продемонстрирует свою растущую роль на международной культурной арене и вклад в развитие традиций мультикультурализма, диалога и сотрудничества в регионе. Среди основных направлений фестиваля развитие межкультурного диалога, пропаганда толерантности, мира и уважения к разнообразию. Особенно важно поощрение совместных проектов в сферах экономики, образования, науки и туризма, построение устойчивых партнёрств между странами-участницами, а также усиление интеграции креативных индустрий в глобальную экономику.

